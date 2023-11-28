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НОВОСТИ

Объемы военной помощи Украине составили уже 27 млрд евро - Боррель

18:50 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства Евросоюза уже предоставили Украине 27 млрд евро военной помощи, но должны сделать еще больше. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Евросоюз и страны-члены уже передали Украине военную помощь на 27 млрд евро, это важный вклад в увеличение возможностей Украины, но теперь мы должны сделать еще больше и действовать быстрее», — сказал он.

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