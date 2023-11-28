Запад собирается «послать сигналы в Россию» 20-ю боевыми кораблями на Балтике

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 военных кораблей Объединенных экспедиционных сил (JEF) будут патрулировать Балтийское море. Такое решение приняли сегодня страны оборонного сотрудничества, сообщил телеканалу SVT министр обороны Пол Йонссон.

«Речь идет о ведении морского наблюдения. Будут задействованы около двадцати военных кораблей. Также и в некоторых районах Северной Атлантики для наблюдения за ситуацией с безопасностью и лучшей защиты подводной инфраструктуры», — пояснил он.

Решение принято на фоне «повышенной угрозы критической подводной инфраструктуре, цель которой — послать сигналы в Россию», поясняет телеканал. Швеция предоставит два многоцелевых корвета Visby.