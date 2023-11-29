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НОВОСТИ

Эр-Рияд сделал Ирану предложение в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и ХАМАС - СМИ

17:19 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в регионе. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

По его данным, Иран получит саудовские инвестиции в том случае, если он сможет оказать влияние на свои «прокси-группировки» в регионе и не позволит им превратить вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС в широкомасштабное военное противостояние. Саудовская сторона делала это предложение как напрямую, так и через различных посредников, после того, как палестинские боевики 7 октября вторглись на израильскую территорию и спровоцировали новое обострение конфликта на Ближнем Востоке.

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