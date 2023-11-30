Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни
09:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, политик ушел из жизни в среду в своем доме в штате Коннектикут.
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