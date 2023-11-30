Илон Маск встревожен скоростью развития искусственного интеллекта
10:32 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск опасается, с какой скоростью развивается искусственный интеллект (ИИ). Об этом он заявил на мероприятии газеты The New York Times.
«У меня были проблемы со сном из-за опасений по поводу ИИ», — сказал он. Маск отметил, что в ближайшие три года ИИ «сможет написать такой же хороший роман, как, скажем, Джоан Роулинг», создать новую технологию или открыть новый раздел физики.
Ранее Маск уже говорил, что считает искусственный интеллект потенциальной угрозой существованию человечества. Маск сравнил стремительно развивающуюся технологию с «обоюдоострым мечом», который можно использовать как во вред, так и во благо.
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