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ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

11:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала за шпионаж в Крыму агента украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он «по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова».

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