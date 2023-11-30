В НАТО не исключают, что Украина не сможет вытеснить российские войска до конца 2024 года
11:32 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска с завоеванных территорий до конца 2024 года. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.
По его словам, Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска с завоеванных территорий до конца следующего года. Хотя западные союзники Киева обещают, что финансовая и военная поддержка Украине не ослабнет, по словам трех дипломатов альянса, обеспечение заказов на вооружения украинской армии, особенно на ракеты и боеприпасы, идет «не совсем так, как планировалось». По оценкам портала, такое развитие событий вызывает вопросы о том, «сможет ли Запад удержать оборону в ближайшие месяцы».
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