В НАТО не исключают, что Украина не сможет вытеснить российские войска до конца 2024 года

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска с завоеванных территорий до конца 2024 года. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.

По его словам, Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска с завоеванных территорий до конца следующего года. Хотя западные союзники Киева обещают, что финансовая и военная поддержка Украине не ослабнет, по словам трех дипломатов альянса, обеспечение заказов на вооружения украинской армии, особенно на ракеты и боеприпасы, идет «не совсем так, как планировалось». По оценкам портала, такое развитие событий вызывает вопросы о том, «сможет ли Запад удержать оборону в ближайшие месяцы».