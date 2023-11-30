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У Украины нет шансов вернуть утраченные территории — польский генерал

13:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия не имеет в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил в интервью радиостанции TOK FM бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«В целом, в настоящий момент шансов на освобождение [от российских войск] этих территорий нет», — сказал он.

По мнению польского генерала, «россияне получают преимущество», «россияне восстановили свои способности, результатом чего стали в числе прочего массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины».

«Россияне медленно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году имела ряд неудач на поле боя», — добавил Скшипчак.

«У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить», — заключил генерал.

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