У Украины нет шансов вернуть утраченные территории — польский генерал
13:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская армия не имеет в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил в интервью радиостанции TOK FM бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
«В целом, в настоящий момент шансов на освобождение [от российских войск] этих территорий нет», — сказал он.
По мнению польского генерала, «россияне получают преимущество», «россияне восстановили свои способности, результатом чего стали в числе прочего массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины».
«Россияне медленно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году имела ряд неудач на поле боя», — добавил Скшипчак.
«У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить», — заключил генерал.
НОВОСТИ
- 13:32 30.11.2023
- Песков назвал «абсурдным и глупым» решение Софии не пропускать самолет с Захаровой
- 13:20 30.11.2023
- Власти Украины усомнились, вступит ли страна когда-либо в НАТО
- 13:05 30.11.2023
- Москве не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины — Песков
- 12:32 30.11.2023
- Пресс-конференция и прямая линия Путина не будет ограничена по времени — Песков
- 12:30 30.11.2023
- В павильоне Сбера на выставке «Россия» оформляют банковские карты с индивидуальным дизайном от нейросети Kandinsky
- 12:20 30.11.2023
- Не соблюдающий права человека Запад не имеет права обвинять в этом страны СНГ — генсек
- 12:05 30.11.2023
- Путин 14 декабря подведет итоги года
- 12:00 30.11.2023
- Путин отметил, что сохранит самую светлую память о Киссинджере
- 11:32 30.11.2023
- В НАТО не исключают, что Украина не сможет вытеснить российские войска до конца 2024 года
- 11:20 30.11.2023
- Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Липецком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать