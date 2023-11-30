ГД разрешила новым регионам вводить ответственность за завышение цен на товары
14:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла закон, который в том числе позволяет властям новых регионов принимать законы об административной ответственности за завышение предельных уровней цен на товары, установленных их правовыми актами.
Изменениями дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов правительством в июле и изначально был направлен на расширение круга лиц, которые будут вправе рассматривать дела в сфере защиты гостайны. Ко второму чтению в документ были внесены поправки, устанавливающие, что власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут принимать свои законы об административных правонарушениях, которые будут вводить ответственность «за завышение цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен (тарифов), установленных нормативными правовыми актами данных субъектов РФ с учетом особенностей, предусмотренных федеральными конституционными законами».
В КоАП также устанавливается, что в случае выявления на территориях новых регионов правонарушений, связанных с завышением установленных цен и тарифов, гражданам, индивидуальным предпринимателям, должностным и юридическим лицам может быть назначено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа. Такое наказание может быть назначено должностным лицом непосредственно на месте совершения правонарушения, при этом протокол об административном правонарушении не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении.
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