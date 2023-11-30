Движение ЛГБТ признано в России экстремистским — Верховный суд

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским», — огласил решение судья.

Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.