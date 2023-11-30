Фон дер Ляйен заверила, что ЕС сможет произвести миллион снарядов в 2024 году
17:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024 году ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год.
«Евросоюз, безусловно, сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году», — заявила она на заседании Европейского оборонного агентства. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что план ЕС передать Украине 1 млн снарядов с февраля 2023 года по февраль 2024 года выполнить не удастся, на это «потребуется еще несколько месяцев».
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