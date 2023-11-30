Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла почти до 40 млрд рублей
17:12 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предварительная сумма ущерба от штормового ветра в Республике Крым достигла 39,7 млрд рублей, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
В среду председатель государственного совета региона Владимир Константинов сообщил об ущербе на 1,3 млрд рублей.
«На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно», — сказал Садаклиев.
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