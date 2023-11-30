В Италии опасаются сокращения урожаев винограда и фруктов из-за изменений климата
19:15 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в документе, «даже производство оливкового масла первого отжима (extra virgin) оценивается примерно в 290 тысяч тонн, что значительно ниже среднего показателя за последние четыре года».
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