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В Италии опасаются сокращения урожаев винограда и фруктов из-за изменений климата

19:15 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение климата приводит к сокращению урожаев: так, в Италии урожай вина может сократиться на 20%, а фруктов — на 30%. Об этом говорится в исследовании итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, которое было опубликовано в связи с открытием в Дубае Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Как отмечается в документе, «даже производство оливкового масла первого отжима (extra virgin) оценивается примерно в 290 тысяч тонн, что значительно ниже среднего показателя за последние четыре года».

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