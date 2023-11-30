Сбер и Альфа-банк впервые совершат параллельные сделки с цифровыми финансовыми активами
22:24 30.11.2023
«Впервые на российском финансовом рынке два крупных банка осуществляют совместную сделку по выпуску цифровых финансовых активов, представляющих собой краткосрочные долговые обязательства, - отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Для нас это ещё и новый опыт: мы впервые инвестируем в ЦФА, эмитентом которого выступает финансовый институт. Синергия двух крупных российских банков даст дополнительный импульс для развития рынка ЦФА в России».
По словам Ведяхина, ЦФА — гибкий инструмент, позволяющий эмитентам самостоятельно формировать параметры каждого выпуска. Использование цифровых финансовых активов дает компаниям возможность минимизировать издержки, связанные с эмиссией и вторичным обращением долговых обязательств. «Это, на наш взгляд, позволит раскрыть потенциал рынка краткосрочного публичного долга, - говорит Ведяхин. - Мы ожидаем, что в дальнейшем эмиссия и размещения новых выпусков ЦФА в России расширят доступный российским компаниям набор инструментов для управления ликвидностью, привлечения и размещения средств. Сбер также планирует выступить инвестором по выпуску ЦФА в информационной системе Альфа-банка».
«Мы подключились к платформам друг друга для расширения возможностей финансирования наших общих корпоративных клиентов, организации синдицированного кредитования, в том числе со вторичным рынком, - сообщил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков. -Успешное проведение обоюдных сделок позволит от начала до конца пройти процесс технологического и методологического взаимодействия. Это важная веха в организации крупных сделок корпоративных клиентов. Рынок ЦФА находится в стадии активного роста, при этом мы видим, что межбанковское партнёрство будет играть значительную роль в развитии этого бизнеса в целом».
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