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Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра после премьеры 30 ноября

09:05 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гендиректор Большого театра Владимир Урин обратился к коллективу с прощальными словами и рассказал, что 30 ноября был его последний рабочий день. Соответствующее видео выложил в свой телеграм-канал музыкальный критик Сергей Буланов.

В беседе с ТАСС Буланов подтвердил подлинность видео и рассказал, что оно было снято после премьеры спектакля «Сын мандарина. Соловей», которая прошла на Камерной сцене театра в четверг вечером.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.

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