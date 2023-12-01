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НОВОСТИ

В Раде заявили, что украинские войска перешли к обороне

09:20 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска приступили к обороне.

«Это означает, что мы переходим в оборону», — написал он в своем телеграм-канале, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на севере страны.

Гончаренко добавил, что армия России «развивается безумными темпами», а также выразил мнение, что «следующий ход будет от России».

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