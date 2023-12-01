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Российских десантников и спецназ начали обучать стрельбе из винтовок НАТО — инструктор

09:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обучение стрельбе из трофейного стрелкового оружия НАТО включено в программу подготовки десантников и спецназа в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ). Об этом ТАСС сообщил руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.

«В программе подготовки есть образцы иностранного стрелкового вооружения: снайперские винтовки, штурмовые винтовки и пулеметы стран НАТО — в основном это трофейные образцы, захваченные в ходе СВО. Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником, поэтому изучаем устройство, ведение огня из него. При этом в очередной раз убеждаемся, что лучше российского вооружения ничего нет», — рассказал он.

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