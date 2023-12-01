Российских десантников и спецназ начали обучать стрельбе из винтовок НАТО — инструктор
09:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обучение стрельбе из трофейного стрелкового оружия НАТО включено в программу подготовки десантников и спецназа в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ). Об этом ТАСС сообщил руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.
«В программе подготовки есть образцы иностранного стрелкового вооружения: снайперские винтовки, штурмовые винтовки и пулеметы стран НАТО — в основном это трофейные образцы, захваченные в ходе СВО. Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником, поэтому изучаем устройство, ведение огня из него. При этом в очередной раз убеждаемся, что лучше российского вооружения ничего нет», — рассказал он.
НОВОСТИ
- 10:32 01.12.2023
- В РФ началась обязательная маркировка безалкогольных напитков
- 10:25 01.12.2023
- На курорте Сбера «Манжерок» открылся променад «Ледовые скульптуры»
- 10:20 01.12.2023
- Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму
- 10:05 01.12.2023
- В ЕС может разразиться кризис из-за помощи Украине и позиции Венгрии — Politico
- 10:00 01.12.2023
- Стрельба слышна в столице Гвинеи-Бисау
- 09:50 01.12.2023
- На курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай появятся еще два пятизвездочных отеля
- 09:20 01.12.2023
- В Раде заявили, что украинские войска перешли к обороне
- 09:05 01.12.2023
- Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра после премьеры 30 ноября
- 09:00 01.12.2023
- ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе — ЦАХАЛ
- 22:24 30.11.2023
- Сбер и Альфа-банк впервые совершат параллельные сделки с цифровыми финансовыми активами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать