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Полиция задержала подозреваемых в похищении 8-летней девочки в Калужской области

13:20 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в похищении 8-летней девочки в Калужской области и требовании у ее мамы выкупа в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из главного управления уголовного розыска МВД России — настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых в похищении 8-летней [девочки]. Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина», — написала она в телеграм-канале, отметив, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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