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Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян на турниры

13:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения россиян и белорусов на международные турниры с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении пресс-службы.

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