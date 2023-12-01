Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян на турниры

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения россиян и белорусов на международные турниры с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении пресс-службы.