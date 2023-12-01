Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении народного артиста РФ, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Предыдущий руководитель Большого театра Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию, отмечается в сообщении.