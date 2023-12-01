Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначены аресты и штрафы
18:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначены различными судами Дагестана 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94-х наложен административный штраф от 3 000 до 10 000 рублей, 42 назначены обязательные работы», — сказала Мамаева.
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