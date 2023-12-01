С начала года в России в 1,4 раза выросло число самозанятых

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число самозанятых с начала года увеличилось в 1,4 раза. По итогам ноября показатель превысил 9 миллионов.

На конец 2022 года их было 6,56 миллиона. За последний месяц было зарегистрировано 375 157 новых самозанятых, сняты с регистрации 112 826 человек. Количество сформированных чеков выросло за месяц на 1,2 миллиона — до 57,3 миллиона штук.

Самыми распространёнными среди плательщиков НПД отраслями с октября 2020 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты. Наибольшее число самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Говорит Москва