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НОВОСТИ

С начала года в России в 1,4 раза выросло число самозанятых

22:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число самозанятых с начала года увеличилось в 1,4 раза. По итогам ноября показатель превысил 9 миллионов.

На конец 2022 года их было 6,56 миллиона. За последний месяц было зарегистрировано 375 157 новых самозанятых, сняты с регистрации 112 826 человек. Количество сформированных чеков выросло за месяц на 1,2 миллиона — до 57,3 миллиона штук.

Самыми распространёнными среди плательщиков НПД отраслями с октября 2020 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты. Наибольшее число самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.  Говорит Москва

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