Электронной очередью через границу воспользовались более 40 тыс. водителей фур — Минтранс

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервисом электронной очереди через госграницу РФ за 2,5 месяца воспользовались более 40 тысяч водителей грузовиков. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

С 1 сентября пункты пропуска на российских границах ввели электронную очередь для грузовых машин, система действует на пунктах пропуска «Забайкальск» на границе с Китаем, «Бугристое» на границе с Казахстаном и «Чернышевское» на границе с Литвой.

«За 2,5 месяца, что работает система, бесплатным сервисом воспользовались более 40 тыс. водителей грузовиков. Вопрос с „живыми очередями“ в этих пунктах пропуска решен. Вместе с тем на административных границах с новыми регионами в текущем году внедрена информационная система мониторинга и информирования водителей о времени проезда до того или иного пункта пропуска», — рассказал Савельев, добавив, что для водителей разработано специальное приложение, которое помогает сориентироваться и выбрать быстрые и удобные маршруты при поездке в новые регионы России.