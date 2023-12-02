Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применение двух переоборудованных для поражения наземных целей ракет С-200. Средствами ПВО обе ракеты уничтожены над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

«2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», — сообщили там.