Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
20:30 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применение двух переоборудованных для поражения наземных целей ракет С-200. Средствами ПВО обе ракеты уничтожены над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.
«2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», — сообщили там.
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