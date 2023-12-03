В аэропорту Мюнхена самолет вмерз во взлетно-посадочную полосу
11:35 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выполнение полетов возобновилось в 06:00 по местному времени (08:00 мск), однако ввиду сохраняющихся ограничений воздушного движения пассажиров попросили перед поездкой узнать о статусе своего рейса. Из-за обильного снегопада в Баварии в субботу полеты были временно приостановлены. Частный самолет, вмещающий примерно девять человек, вмерз во взлетно-посадочную полосу. В воскресенье на территории аэропорта также работают сотрудники технических служб.
Накануне непогода вызвала настоящий транспортный коллапс в баварской столице, выпало до 45 см снега. По словам метеорологов, это был самый сильный снегопад с 2006 года.
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