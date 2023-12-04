Большинство жителей восточной Украины готовы к переговорам с РФ - опрос

09:00 Источник: Газета.Ru

О готовности к компромиссам на переговорах с Россией заявили 44% украинцев, при этом в восточной части страны таких уже больше половины. Об этом, ссылаясь на результаты последнего социологического опроса группы «Рейтинг», сообщает издание «Страна.ua».

При этом 48% опрошенных являются противниками переговоров и сторонниками продолжения боевых действий. Ранее число сторонников такой точки зрения составляло 60%.

Больше всего к компромиссам готовы граждане в возрастной группе 18-35 лет. Причем, на востоке Украины их уже 51%.

Сторонники продолжения боевых действий преобладают в возрастной группе 36-50 лет и на западе страны. Газета.Ru