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НОВОСТИ

Большинство жителей восточной Украины готовы к переговорам с РФ - опрос

09:00 04.12.2023 Источник: Газета.Ru

О готовности к компромиссам на переговорах с Россией заявили 44% украинцев, при этом в восточной части страны таких уже больше половины. Об этом, ссылаясь на результаты последнего социологического опроса группы «Рейтинг», сообщает издание «Страна.ua».

При этом 48% опрошенных являются противниками переговоров и сторонниками продолжения боевых действий. Ранее число сторонников такой точки зрения составляло 60%.

Больше всего к компромиссам готовы граждане в возрастной группе 18-35 лет. Причем, на востоке Украины их уже 51%.

Сторонники продолжения боевых действий преобладают в возрастной группе 36-50 лет и на западе страны.  Газета.Ru

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