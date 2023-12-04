Объем нераспроданного жилья в новостройках продолжает рост - СМИ

10:00 Источник: РБК

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад. Это следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», с которыми ознакомился РБК.

Таким образом, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. — до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года.