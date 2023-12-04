Нетаньяху нужно судить как военного преступника за действия в Газе — Эрдоган

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следует судить как военного преступника в МУС за его действия в секторе Газа.

«Нетаньяху, который сейчас является мясником Газы, будет передан под суд не только как военный преступник, но и как мясник Газы, подобно Милошевичу», — заявил турецкий президент в ходе выступления в Анкаре.