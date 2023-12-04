Поэтапный переход на SIM-карты с российской криптографией начнется до 2030 года

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход на SIM-карты с отечественными криптографическими алгоритмами начнется поэтапно до 2030 года. Об этом говорится в стратегии отрасли связи до 2035 года, утвержденной правительством.

«Поэтапный переход на использование SIM-карт, функционирующих с применением российских криптографических алгоритмов», — сказано в документе.

Отмечается, что данный переход состоится в первом этапе реализации стратегии, до 2030 года. Также до этого срока запланировано создание платформы управления мобильными устройствами, используемыми на объектах критической информационной инфраструктуры.