Поэтапный переход на SIM-карты с российской криптографией начнется до 2030 года
14:00 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переход на SIM-карты с отечественными криптографическими алгоритмами начнется поэтапно до 2030 года. Об этом говорится в стратегии отрасли связи до 2035 года, утвержденной правительством.
«Поэтапный переход на использование SIM-карт, функционирующих с применением российских криптографических алгоритмов», — сказано в документе.
Отмечается, что данный переход состоится в первом этапе реализации стратегии, до 2030 года. Также до этого срока запланировано создание платформы управления мобильными устройствами, используемыми на объектах критической информационной инфраструктуры.
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