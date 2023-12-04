Зеленский обсуждает военные вопросы в обход Залужного - СМИ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает военные вопросы с рядом генералов в обход главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, что демотивирует последнего. С такими утверждениями выступает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Залужного.

По словам собеседника издания, близкого к главнокомандующему ВСУ, в офисе президента Украины генералов делят на «хороших», лидером которых является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, и близких к Залужному «плохих». Такая ситуация мешает Залужному командовать войсками, отмечает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник.