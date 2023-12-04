Британские аудиторы выявили дефицит оборонного бюджета в $21,4 млрд
17:00 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное контрольно-ревизионное управление NAO (National Audit Office) обнаружило дыру в оборонном бюджете Великобритании в размере 16,9 млрд фунтов стерлингов ($21,4 млрд), что связано прежде всего с удорожанием программ перевооружения.
Согласно сообщению аудиторов, «Минобороны признает, что его планы переоснащения на 2023–2033 гг. являются непосильными, а прогнозируемые затраты превышают текущий бюджет на 16,9 млрд фунтов стерлингов». По оценке NAO, оборонное ведомство сталкивается с самой большой нехваткой финансирования за более чем десятилетие, поскольку чрезмерно амбициозные расходы значительно превышают его ресурсы.
Основная доля дополнительных расходов связана с реализацией программ модернизации ВМС, средств доставки ядерного оружия, обновления ядерных боеголовок. Речь идет об обновлении «сил ядерного сдерживания» и замене подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов.
НОВОСТИ
- 17:32 04.12.2023
- ПВО РФ за сутки сбили 30 украинских беспилотников
- 16:00 04.12.2023
- США и Австралия проведут первые совместные испытания в области гиперзвука в 2024 году
- 15:32 04.12.2023
- Необходимости в двухлетней срочной службе нет — Картаполов
- 12:00 04.12.2023
- ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске
- 10:32 04.12.2023
- На юге сектора Газа операция будет не менее мощная, чем на севере - ЦАХАЛ
- 20:40 03.12.2023
- Чтобы не отстать от Китая, Америке нужно наращивать производство современных вооружений - Пентагон
- 09:45 03.12.2023
- В КНДР считают, что военное столкновение на Корейском полуострове лишь вопрос времени
- 09:00 03.12.2023
- В Пентагоне заявили о начале масштабной модернизации оборонной промышленности
- 21:00 02.12.2023
- ВС РФ отразили удар по территории Кубани, разрушений в Краснодаре нет — мэр города
- 20:30 02.12.2023
- Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать