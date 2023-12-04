Британские аудиторы выявили дефицит оборонного бюджета в $21,4 млрд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное контрольно-ревизионное управление NAO (National Audit Office) обнаружило дыру в оборонном бюджете Великобритании в размере 16,9 млрд фунтов стерлингов ($21,4 млрд), что связано прежде всего с удорожанием программ перевооружения.

Согласно сообщению аудиторов, «Минобороны признает, что его планы переоснащения на 2023–2033 гг. являются непосильными, а прогнозируемые затраты превышают текущий бюджет на 16,9 млрд фунтов стерлингов». По оценке NAO, оборонное ведомство сталкивается с самой большой нехваткой финансирования за более чем десятилетие, поскольку чрезмерно амбициозные расходы значительно превышают его ресурсы.

Основная доля дополнительных расходов связана с реализацией программ модернизации ВМС, средств доставки ядерного оружия, обновления ядерных боеголовок. Речь идет об обновлении «сил ядерного сдерживания» и замене подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов.