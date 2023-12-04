Запасы вооружений Чехии уменьшаются, она вынуждена сокращать помощь Киеву — премьер
18:00 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, это снижает возможности Праги помогать Киеву. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Вене чешский премьер-министр Петр Фиала.
«Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и, [следовательно], возможностей помощи», — ответил глава правительства Чехии на вопрос журналиста о снижении объемов чешской военной помощи Украине.
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