Запасы вооружений Чехии уменьшаются, она вынуждена сокращать помощь Киеву — премьер

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, это снижает возможности Праги помогать Киеву. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Вене чешский премьер-министр Петр Фиала.

«Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и, [следовательно], возможностей помощи», — ответил глава правительства Чехии на вопрос журналиста о снижении объемов чешской военной помощи Украине.