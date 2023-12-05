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НОВОСТИ

ПВО РФ уничтожили 22 украинских БПЛА, еще 13 перехвачено над Азовским морем и Крымом

09:05 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим этой ночью попытался совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Средства ПВО РФ уничтожили 22 украинских беспилотника, еще 13 было перехвачено над Азовским морем и Крымом, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — сообщили там.

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