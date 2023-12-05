Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в сентябре 2024 года — президент

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20), проведение которого запланировано в южноамериканской стране на сентябрь 2024 года, хотя Бразилиа признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. Об этом в понедельник заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него ведется процесс [в Международном уголовном суде], он должен оценить последствия, — приводит слова главы государства местная газета Correio Brasiliense. — Поскольку Бразилия является подписавшей [Римский статут] стороной, Бразилия несет ответственность».