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НОВОСТИ

Президент Ирана посетит Москву

11:32 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря во главе иранской делегации. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны планируют обсудить взаимодействие в экономической сфере, а также ряд вопросов регионального и международного характера, в частности палестинский вопрос и последние события в секторе Газа.

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