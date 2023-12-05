Президент Ирана посетит Москву

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря во главе иранской делегации. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны планируют обсудить взаимодействие в экономической сфере, а также ряд вопросов регионального и международного характера, в частности палестинский вопрос и последние события в секторе Газа.