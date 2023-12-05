Франция присоединилась к санкциям против главы ХАМАС

13:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти намерены заблокировать на шесть месяцев активы главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, «фонды и активы, которые находятся во владении Яхьи Синвара или им контролируются, будут заморожены». Данное решение вступает в силу в вторник, отмечает телеканал. Вместе с тем объем замороженных активов не уточняется.

Ранее санкции в отношении Синвара приняли США и Великобритания. Эти рестрикции подразумевают запрет на въезд и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения.