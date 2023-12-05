Номинация Time не имеет для Путина особого значения — Песков
14:00 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение американского журнала Time номинировать президента РФ Владимира Путина на звание человека года не имеет для российского лидера особого значения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не имеет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 13:47 05.12.2023
- Персональные цифровые ассистенты для врачей и пациентов помогут повысить продолжительность жизни
- 13:45 05.12.2023
- 100-тысячный посетитель павильона Сбера на ВДНХ получил в подарок умные устройства
- 13:42 05.12.2023
- Сбер обеспечил 100-процентную защиту своих объектов благодаря новым технологиям
- 13:40 05.12.2023
- Россия нарастила нефтегазовые доходы в ноябре на 10,9%
- 13:25 05.12.2023
- Размещение систем вооружения по периметру границ стран ОДКБ неприемлемо — декларация
- 13:17 05.12.2023
- Франция присоединилась к санкциям против главы ХАМАС
- 12:50 05.12.2023
- В России за неделю выросло число госпитализаций с COVID-19
- 11:32 05.12.2023
- Президент Ирана посетит Москву
- 11:20 05.12.2023
- В США в 2023 году установлен рекорд по числу случаев массовых убийств — WP
- 11:05 05.12.2023
- Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины — министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать