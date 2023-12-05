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Номинация Time не имеет для Путина особого значения — Песков

14:00 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение американского журнала Time номинировать президента РФ Владимира Путина на звание человека года не имеет для российского лидера особого значения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не имеет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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