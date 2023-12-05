Число дел о банкротствах в судах выросло в 2023 году на 37% — Лебедев

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество дел о банкротствах в судах в текущем году выросло на 37%. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

«В арбитражном судопроизводстве сохраняет актуальность оптимизация процедуры банкротства — за девять месяцев этого года судами рассмотрено на 64,4 тыс. дел (на 37%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество обособленных споров в делах о банкротстве превысило 1,5 млн», — отметил председатель Верховного суда России. Ранее сообщалось, что в прошлом году число рассмотренных судами дел о банкротстве выросло на 28%.