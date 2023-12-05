Средства ПВО РФ за сутки сбили 2 украинских МиГ-29, вертолет Ми-8 и 74 беспилотника

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили два самолета МиГ-29, вертолет Ми-8 и ракету HARM, а также уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березнеговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Кроме того, уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении. Также была сбита противорадиолокационная ракета HARM, добавили в Минобороны.