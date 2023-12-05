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В этом году производство бронетанкового вооружения в РФ выросло втрое — Мишустин

17:46 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство бронетанкового вооружения в России в этом году выросло в трое, беспилотников — вдвое. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.

«За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам — в два [раза], а по автомобилям — почти втрое», — сказал он.

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