Власти Кипра отдали банкам распоряжение остановить все операции с российским рублем - СМИ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями. Об этом сообщила газета Politis со ссылкой на свои источники. Издание связывает данное решение с расследованием случаев возможного нарушения санкций против России.

«В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями», — пишет издание. «В то же время в юридических и бухгалтерских конторах страны проводятся разбирательства по поводу возможных злоупотреблений во время процедуры ускоренной регистрации бизнеса, которая позволяла россиянам получать вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами», — отмечает газета.