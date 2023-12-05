Власти Кипра отдали банкам распоряжение остановить все операции с российским рублем - СМИ
18:50 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями», — пишет издание. «В то же время в юридических и бухгалтерских конторах страны проводятся разбирательства по поводу возможных злоупотреблений во время процедуры ускоренной регистрации бизнеса, которая позволяла россиянам получать вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами», — отмечает газета.
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