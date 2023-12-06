Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Мосбирже в среду превысил 93 руб. впервые с 3 ноября, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:40 мск, доллар рос на 0,79% — до 93,0025 руб.

К 07:44 мск доллар немного замедлил рост и находился на уровне 92,97 руб. (+0,75%). В то же время евро прибавлял 0,42%, поднимаясь до 100,4 руб., курс юаня рос на 0,73%, до 12,972 руб.