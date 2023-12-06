Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями президента США Джо Байдена.

«Когнитивно он [Байден] не в очень хорошем состоянии. Но это несмешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем несмешно», — сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну.