Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена
10:32 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями президента США Джо Байдена.
«Когнитивно он [Байден] не в очень хорошем состоянии. Но это несмешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем несмешно», — сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.
Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну.
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