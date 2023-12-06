0
0
121
НОВОСТИ

Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена

10:32 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями президента США Джо Байдена.

«Когнитивно он [Байден] не в очень хорошем состоянии. Но это несмешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем несмешно», — сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.12.2023
КНР требует от США не потворствовать «независимости Тайваня» — Ван И
0
31
11:05 06.12.2023
В ЕС не поддерживают план по финансированию Украины за счет замороженных активов РФ
0
72
11:00 06.12.2023
Нет сомнений, что США вот-вот бросят Украину — американский сенатор
0
84
10:20 06.12.2023
Гайана в контакте с военными США после заявлений Мадуро о спорной территории — президент
0
164
10:05 06.12.2023
США и Швеция подписали соглашение о военном сотрудничестве
0
165
10:00 06.12.2023
Германия не является союзником Украины - Писториус
0
171
09:32 06.12.2023
США передали РФ предложение по обмену Гершковича и Уилана, оно было отвергнуто — Госдеп
0
212
09:20 06.12.2023
Республиканцы и демократы поспорили на брифинге по Украине
0
269
09:05 06.12.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля
0
219
09:00 06.12.2023
Военные РФ, проникнув в тыл ВСУ на купянском направлении, уничтожили склад оружия НАТО
0
264

Возврат к списку