Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы выступал с призывом к украинским боевикам «резать глотки русским».

«Я не видел таких заявлений», — сказал Песков журналистам в кулуарах визита Владимира Путина в Абу-Даби.