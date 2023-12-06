Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»
14:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы выступал с призывом к украинским боевикам «резать глотки русским».
«Я не видел таких заявлений», — сказал Песков журналистам в кулуарах визита Владимира Путина в Абу-Даби.
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