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НОВОСТИ

Рост ВВП РФ по итогам года ожидается на уровне 3% — Мишустин

14:12 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика вырастет по итогам года на 3%. Такое мнение премьер-министр Михаил Мишустин высказал на лекции, которую прочел в рамках проекта «Знание. Лекторий».

«Рост валового внутреннего продукта в октябре в годовом выражении составил около 5%. По результатам десяти месяцев — 3,2%. А по итогам года ожидаем около 3%», — сказал он, отметив, что неплохая динамика наблюдается и по реальным располагаемым доходам.

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