Исследовательский центр RAND Corporation внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американскую исследовательскую организацию RAND Corporation. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.