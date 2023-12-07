0
0
0
НОВОСТИ

Шольц достиг рекорда по непопулярности согласно опросам - СМИ

21:36 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца, это стало самым низким показателем популярности главы правительства страны с начала проведения социологических исследований в 1997 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

В течение месяца уровень поддержки Шольца упал на 8 процентных пунктов (п. п.). Лишь 48% респондентов считают, что он «действует осмотрительно». Только 27% опрошенных полагают, что Шольц «справляется со своей должностью», и лишь 23% отметили, что он «может хорошо провести страну через кризис».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 07.12.2023
Несколько сотрудников посольства США в Испании попались на шпионаже
0
153
20:28 07.12.2023
Премьер Фицо считает неправильным, что дипломаты Словакии и России «ни с кем не встречаются»
0
189
20:15 07.12.2023
В Газе погиб сын одного из министров военного кабинета Израиля
0
230
19:25 07.12.2023
Россия обратилась к Канаде с просьбой о выдаче бывшего эсэсовца Гунько
0
271
19:00 07.12.2023
Украина придумала, как вызволить застрявшие в Польше грузовики
0
294
18:36 07.12.2023
Торговля наркотиками, по мнению Генсека ООН, сейчас находится на рекордно высоком уровне
0
283
18:30 07.12.2023
Исследовательский центр RAND Corporation внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций
0
281
17:40 07.12.2023
Сотрудник Росгвардии погиб, двое ранены при происшествии на полигоне в Рязанской области
0
373
17:15 07.12.2023
Краснокаменская ТЭЦ Росатома готова к работе к зимний период
0
318
17:12 07.12.2023
Дефицит федерального бюджета был профинансирован целиком за счет ресурсов РФ — Путин
0
338

Возврат к списку