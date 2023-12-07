Шольц достиг рекорда по непопулярности согласно опросам - СМИ

21:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца, это стало самым низким показателем популярности главы правительства страны с начала проведения социологических исследований в 1997 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

В течение месяца уровень поддержки Шольца упал на 8 процентных пунктов (п. п.). Лишь 48% респондентов считают, что он «действует осмотрительно». Только 27% опрошенных полагают, что Шольц «справляется со своей должностью», и лишь 23% отметили, что он «может хорошо провести страну через кризис».