Шольц достиг рекорда по непопулярности согласно опросам - СМИ
21:36 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В течение месяца уровень поддержки Шольца упал на 8 процентных пунктов (п. п.). Лишь 48% респондентов считают, что он «действует осмотрительно». Только 27% опрошенных полагают, что Шольц «справляется со своей должностью», и лишь 23% отметили, что он «может хорошо провести страну через кризис».
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