В Каракасе открыли граффити с изображением встречи Екатерины II и Франсиско Миранды
10:05 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торжественное открытие граффити с изображением встречи российской императрицы Екатерины II (1729-1796) и героя национально-освободительной борьбы Венесуэлы Франсиско Миранды (1750-1816), которых связывали узы дружбы, состоялось в четверг в центре Каракаса.
«Мы находимся в самом сердце Каракаса, и нельзя найти лучшего места, чтобы отдать дань искренней дружбе между венесуэльским и русским народами», — заявил на церемонии министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас. «Здесь провели детство Симон Боливар и Франсиско Миранда, — отметил министр. — Сегодня здесь находятся символы наших стран».
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