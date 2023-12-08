Около 40% обвиняемых в коррупции совершили преступления в правоохранительной сфере — СК

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 40% обвиняемых в коррупции совершили коррупционные преступления в правоохранительной сфере. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В текущем году значительная часть обвиняемых — 3 296 лиц, или 37%, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, совершили преступления именно в этой сфере», — сказал он.