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План США, чтобы РФ пошла на переговоры на условиях Киева, нереалистичен — Песков

15:00 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что план США добиться, чтобы Россия пошла на переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, не может быть реализован.

«Нет, нереалистично абсолютно», — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя планы Вашингтона.

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