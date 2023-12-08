План США, чтобы РФ пошла на переговоры на условиях Киева, нереалистичен — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что план США добиться, чтобы Россия пошла на переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, не может быть реализован.

«Нет, нереалистично абсолютно», — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя планы Вашингтона.